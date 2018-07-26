أنشطة فنية وترفيهية على مدار أيام معرض دمشق الدولي

تحظى الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية باهتمام منظمي معرض دمشق الدولي في دورته الستين المقرر إقامتها في السادس من أيلول القادم ويتم إعداد برامج وفقرات منوعة على مدار أيام المعرض الذي سيستمر عشرة أيام.

وأوضحت مديرة العلاقات العامة في مؤسسة المعارض سمر جرعا أن برنامج المعرض تتخلله حفلات ومهرجانات فنية ستستضيف مطربين وفنانين سوريين وعربا إضافة إلى مسرح الطفل الذي يتسع لأكثر من 3000 متفرج وسيفتتح في ثاني أيام المعرض ويضم غناء إفراديا من أطفال “ذا فويس كيدز” وغناء جماعيا “كورال” وغناء فلكلوريا شعبيا وفقرات راقصة إلى جانب عروض خفة وسحر ومسابقات وجوائز على مدار ساعتين يوميا تبدأ من السادسة مساء وحتى الثامنة لافتة إلى وجود فقرات فنية وترفيهية منوعة أخرى منها ألعاب الأطفال والقرية الشامية والمقاهي وسحوبات ياناصيب الخاصة.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للإرهاب وإعادة الأمن والأمان لدمشق ومحيطها.