«حماس» تؤيد عدوان أردوغان على سورية: نأمل أن يحقق أهدافه!
النظام التركي أعلن احتلال 1500 كلم مربع والجيش يواصل انتشاره في الجزيرة ومنبج
البرلمان المصري يستقبل سفير سورية لدى القاهرة بالتصفيق
«الحزام والطريق»: الصين تعبّد بالحديد طريقاً حريرياً يمتد إلى زعامة العالم
الرئيس الأمريكي: إسرائيل و الاردن طلبتا منا الحفاظ على القوات الأمريكية في سورية
“التايمز”: أدلة متزايدة على شن أردوغان هجمات بالفوسفور شمالي سورية
الدفاع الأمريكية: سنبقي على عدد من جنودنا قرب حقول النفط شرق الفرات
الخارجية الإيرانية ترفض إقامة تركيا لمواقع عسكرية في شمال سورية
مصدر ميداني: أرتال للجيش العربي السوري إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة
النظام التركي يحتل رأس العين
تهجير 4 آلاف سوري إلى العراق
جميع الحقول النفطية والغازية في الرقة و حماة و حمص باتت محررة
رأس العين في مرمى الأسلحة المحرمة.. والأمم المتحدة تشاهد فقط
النظام التركي يواصل عدوانه والجيش يتصدى لإرهابيي أردوغان بريف الحسكة
العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب “جرائم حرب” بسورية

ألمانيا توظف مروحية وسيارات لمطاردة "بقرة"

أثارت بقرة، في جنوب ألمانيا، الذعر بين السكان، وذلك بعد أن أصيبت بحالة من الهياج، حيث وصفت الشرطة البقرة بـ"شديدة العدوانية".


وبعد أن أصيبت البقرة بالحالة، تمكنت من تدمير منزلا زجاجيا، وألحقت الضرر بسيارة لدورية الشرطة ودراجة نارية.


هذا وقامت الشرطة بمطاردة البقرة الهائجة لبضع ساعات، حيث استخدمت مروحية وعدة سيارات، وتمكنت في نهاية المطاف من تطويق البقرة باستخدام عدة سيارات طوارئ.


ونشرت الشرطة بيانا لها وصفت من خلاله البقرة بـ"شديدة العدوانية"، وأضافت أنها تمكنت من إيقاف البقرة فقط عبر سهام التخدير، وفق موقع "ماين بوست".


وحملت الشرطة البقرة بعد تخديرها إلى صاحبها، الذي أعادها إلى الإسطبل حيث يحتفظ بها بواسطة مقطورة.