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أكثر من 4800 ضبط تمويني في 11 محافظة سورية خلال شهر رمضان والعيد..و دمشق في الصدارة

أكدت مديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر وصلت إلى 4837 ضبطاً منها 3645ضبطاً عدلياً و1192 ضبوط عينات في مختلف المحافظات.

وبحسب التقرير فقد توزعت بين 877 ضبطاً بدمشق و860 ضبطاً بريفها و84 بالسويداء و716 بطرطوس و625 باللاذقية فيما تم تنظيم 557 ضبطاً بحمص و451 بحلب و143 بدرعا و34 بالحسكة و467 بحماه و32 ضبطاً بالقنيطرة.‏

مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام النصر الله بين أن دوريات حماية المستهلك متواجدة بشكل دوري ومستمر في الأسواق للتأكد من التزام أصحاب المحال والفعاليات التجارية بالأسعار ومنع حالات الغش والاحتكار إضافة لسحب عينات من المواد الغذائية بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة وفق المواصفات القياسية السورية.



المصدر: الثورة

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