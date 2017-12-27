أكثر من 14 ألف هكتار مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في درعا

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة درعا حتى الآن 14090 هكتارا موزعة على كل مناطق المحافظة.





وأشار مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا المهندس عبد الفتاح الرحال إلى أن المساحة المزروعة بالقمح المروى وصلت إلى 1690 هكتارا من أصل 7604 هكتارات مخططة وبالقمح البعل بلغت 12400 هكتار من أصل 73885 هكتارا مبينا ان المساحة المزروعة بمحصول الشعير بلغت 14500 هكتار من اصل الخطة الزراعية المقررة البالغة 29632 هكتارا.





ولفت الرحال إلى أن المديرية تتابع تنفيذ الخطة الزراعية في كل المناطق وتعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتأمين مستلزمات الإنتاج وتدعم الزراعة في المناطق خارج الخطة بما يسهم في زيادة الإنتاج وخاصة محصولي القمح والشعير.





وتوقع مدير الزراعة ازدياد المساحات المزروعة بالقمح خلال الأيام القليلة القادمة بالتوازي مع تحسن الواقع المناخي وهطول الأمطار في كل مناطق المحافظة.





وبلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي خلال الموسم الماضي 6200 هكتار من أصل 7604 هكتارات وبالقمح البعل 61150 هكتارا من أصل 70311 هكتارا وبالشعير 19200 هكتار من أصل 28489 هكتارا.



