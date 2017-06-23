أكثر من مليار ليرة أرباح شركة تعبئة المياه في خمسة أشهر

أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه انها أنتجت منذ بداية العام حتى أيار الماضي ستة ملايين جعبة مياه من قياسي نصف لتر ولتر ونصف وبنسبة تنفيذ بلغت 67 بالمئة من الخطة البالغة تسعة ملايين جعبة.



ولفت المدير العام للشركة رامز مرعي في تصريح صحفي إلى أن قيمة الإنتاج خلال هذه المدة بلغت 451ر3 مليارات ليرة وبزيادة 19 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي مبينا أن كل الكميات المنتجة تم تسويقها عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام والشركة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والقطاع الخاص ومشيرا الى توقيع عقود مع عدة وكلاء لتوزيع المنتجات في المحافظات.



وبحسب مرعي حققت الشركة إجمالي أرباح وصل إلى نحو 3ر1 مليار ليرة بزيادة عن الفترة نفسها من العام السابق 5ر276 مليون ليرة.



وأشار مرعي إلى أبرز الصعوبات التي تواجه الشركة ولا سيما المتعلقة بتأمين القطع التبديلية لمعامل الشركة جراء الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وارتفاع أسعارها لافتا الى الاستعانة بالخبرات الوطنية من أجل حل هذه المشكلات وتأمين هذه القطع لاستمرار العمل والإنتاج في الشركة.

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