أفضل الأشياء التي يُمكنك شراؤها في الجمعة السوداء!

وحيث أن الجمعة السوداء ستحلّ هذا العام في 29 نوفمبر المُقبل، فإن أمامك أيامًا قليلة للاستعداد لما ستشتريه. وكان موقع The Real Deal قد كوّن دليلًا بما عليك أن تشتريه في هذا اليوم، وما يجب عليك تجنّبه تمامًا وشطبه من قائمتك قبل أن تدخل إلى المركز التجاري أو التسجيل في الموقع الإلكتروني، لأنها ببساطة عروض زائفة وصفقات خاسرة في هذا الوقت بالتحديد.



الإلكترونيات



تُباع الأجهزة اإلكترونية أسرع في يوم الجمعة السوداء من أي يومٍ آخر. خبيرة التسوق سارة سكيربول، تقول أن العروض ستكون ساخنة على أجهزة تلفاز Apple TVs و 4Ks. كما عليك ألا تفوّت العروض على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف. فالأجهزة الإلكترونية عادةً ما تشهد تخفيضات تصل إلى حوالي 40%، ما يعني أن الناس سيبدأون بشرائها في وقتٍ مبكّر للغاية من اليوم المنتظَر.



كبير مراسلي التكنولوجيا المُشاركين في برنامج Fox & Friends يقول أن اليوم الذي يشهد مبيعات تاريخية في متاجر Apple عادةً ما يكون الجمعة السوداء. وإن كرر Apple Store العروض ذاتها التي شهدها العام الماضي، فبإمكانك الحصول على بطاقة هدايا مجانية مع عمليات شراء محددة. وكانت قيمة بطاقة الهدايا قد ارتفعت إلى 200$ العام الماضي. وإن كُنت مهتمًا بأجهزة أبل، فعليك أن تبحث عن صفقات على الأجهزة ذات الإصدارات الأقدم، لأنه عادةً ما تُوقف الشركة العروض على أحدث إصداراتها في هذا اليوم لإتاحة الفرصة للأجهزة القديمة.



الأجهزة الكهربائية المنزلية



في 29 نوفمبر هذا العام، سيحرص الباعة في متاجر التجزئة على عرض أكبر كمية من المخزونات العادية، وبتخفيضات على الأسعار تتراوح بين 40 و50% عن متاجر التجزئة العادية. إن كُنتَ من المتسوّقين الأذكياء فلن تفوّت العروض على ماكنات صناعة القهوة، المقلاة الهوائية، الخلاطات، المواقد البطئية، المحامص، أواني صناعة الأرز، وكل أداة مطبخية أخرى.

كما عليكَ أن تُراقب العلامات التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المطبخية والكهربائية مثل Instant Pot ، و Oster ، و Black & Decker ، و Farberware ، و Crock-Pot ، و Hamilton Beach، لتضمن شراء منتجات بأسعار مغرية وعالية الجودة.



الملابس الشتوية



بما أن حدث الجمعة السوداء عادةً ما يسبق فصل الشتاء بأيام قليلة للغاية، هذا يعني أنه فرصة مناسبة لشراء ملابس ومعاطف شتوية بأسعار مغرية. تُعتبر البلوفرات والسترات المبطنة الأكثر حظًا لتخفيض سعرها. كما يُعتبر حدث الجمعة السوداء مثاليًا بالنسبة للتجار للتخلص من المخزون الفائض من الموسم الماضي، ما يعني توقّع تخفيضات قد تصل حتى 70%!



الترامس



مع ميّزات صناعية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والطلاء المقاوم والعزل المزدوج، أصبحت الترامس من الأشياء التي يجب عليك أن تضعها في قائمة مشترياتك في يوم الجمعة الأسود. وتُعتبر الترامس أو حافظلات المياه خيارًا مثاليًا في الرحلات أو لاصطحابها خلال الركض صباحًا، أو في حقيبتك المدرسية أو الجامعية، أو حتى لتقديمها كهدايا. وهناك علامات تجارية للحافظات تتوافر بأسعار مغرية في الجمعة السوداء وهي ذات جودة كبيرة، مثل RTIC و Ozark Trail و IGLOO.





الأحذية الرياضية



عادةً ما يميل المستهلكون إلى شراء الأحذية الرياضية في شهر نوفمبر للحصول عليها بسعر مغرٍ ومنخفض مقارنةً بسعرها الحقيقي. قد تحصل على بعض الصفقات الجيدة على بعض الأحذية من علامات تجارية معروفة مثل Nike Air Max 270 و Adidas AM4. ومن المتوقّع أن تتراوح التخفيضات بين 20-30% على بعض العلامات التجارية، كما يُمكنك أن تحصل على خصم إضافي على الأحذية الرياضية باستعمال adidas cash back.





الحقائب النسائية



يوم الجمعة الأسود هو أفضل وقت لشراء حقيبة يد من تصميم شهير بسعر مميّز. قد تصل نسبة التخفيضات على حقائب اليد المصممة في الجمعة السوداء إلى 30-40%، مثل حقائب ستيلا مكارتني أحد أرقى علامات الأزياء.



حجز وجهات سفر مميّزة



بعض المحظوظين بإمكانهم الحصول على إجازات رائعة بالاستفادة من عروض وصفقات الجمعة السوداء، أو Cyber Monday حيث تشهد الوجهات السياحية أعدادًا ضخمة من الزوّار في هذه الأوقات من العام، وهي المواسم الأولى والأخيرة من موسم التزلج.



ويُمكنك حجز رحلة مميّزة بأسعار مرنة والاستمتاع بالتخفيضات التي تُقدمها الفنادق وشركات تأجير السيارات في الفترة من أواخر نوفمبر حتى منتصف ديسمبر، ومن أواخر مارس حتى منتصف أبريل.







الأثاث



قد تُغريك الإعلانات على أبواب معارض الأثاث المحلية أو متاجر التجزئة، لكن لا تستسلم لهذه الضجة. فالجمعة السوداء ليست أفضل وقت لشراء الأثاث نظرًا لأن المعروض يكون في أدنى مستوياته في شهري يناير ويوليو حتى أغسطس. بينما أفضل الخصومات على الأثاث تكون بين شهري أغسطس وسبتمبر.



أحدث وحدات التحكم بالألعاب



عادةً ما تُستخدم هذه الأجهزة كطُعم للإيقاع بالمستهلكين والمتسوقين، لأن العديد منهم يضعون في حسبانهم شراء وحدات تحكم أجهزة ألعاب الفيديو الحديثة في هذا اليوم. وغالبًا ما تعثر على عروض مميّزة على وحدات التحكم من الجيل التالي أو ألعاب الكمبيوتر، مثل Nintendo Switch Lite، في الأسبوع الأخير قبل رأس السنة الميلادية، نظرًا لرغبة التجار بالتخلص من مخزون العام الماضي.





وجهات سفر ربيعية



على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الجمعة السوداء ليس الوقت الأفضل لحجز تذاكر السفر في فصل الربيع. فالفترة المثالية لحجز رحلات جوية بأسعار مغرية تكون من حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع من تاريخ الحجز. ومن غير المرجّح أن تنخفض أسعار تذاكر الوجهات السياحية في عطلة الربيع في يوم الجمعة الأسود.



ألعاب الأطفال



من وجهة نظر خبراء التسوق، فإن أفضل وقت للعثور على صفقات ألعاب مغرية يكون عادةً قبل أسبوعين من عطلة رأس السنة الميلادية، حيث تتراوح التخفيضات بين 20-25%. أما شرائها في يوم الجمعة السوداء، فذلك يعني أن عليك الوقوف في طوابير طويلة وتضييع جُلّ وقتك شراء لعبة بدلًا من الالتفات لأغراض أكثر أهمية.



بطاقات الهدايا



عادةً ما تكون بطاقات الهدايا أرخص في أواخر شهر ديسمبر، ليتسنى لك شراء هدايا يوم الميلاد. وتحرص شركات كُبرى على تقديم بطاقات هدايا عند شراء سلعها بمبلغ يتجاوز حد معين، مثل شركة iTunes التيقدّمت العام الماضي هدايا بقيمة 100$ مقابل الشراء بمبلغ يتراوح بين 70-80$.