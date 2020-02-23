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أغرب مما تتخيل.. السر وراء أسماء مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة اليومية السريعة التي نعيشها في الوقت الحالي ، والتي تمنح مستخدميها القدرة على التواصل مع الآخرين بسرية وأمان تام.

ووصل مستخدمو” الواتساب” تطبيق المراسلة العالمي التابع لفيسبوك،حاجز 2 مليار مستخدم في 2020، وعلى الرغم من الأرقام الضخمة إلى الآن فالكثيرون يجهلون السر وراء أسماء مواقع التواصل .

**تطبيق المراسلة ” الواتساب”: اشتق مؤسس التطبيق الاسم من كلمة ” What’s up” والتي تعني كيف الحال؟.

**محرك البحث العالمي “جوجل”: قرر لاري بيج وسيرجي بريان مؤسسا الشركة العالمية بالاستعانة بأحد أصدقائهم لمساعدتهم في إطلاق اسماً مميزاً على الموقع البحثي الجديد ، ليقرر إطلاق اسم google والتي تعني عند علماء الرياضيات رقماً يقدر بـ 10 إلى القوة 100 أو أكثر، وهو عدد لا يمكن تفسيره.

*8منصة تويتر: اشتق”جاك دورسي ” الاسم الأولي للموقع من سقسقة الطيور، ليحمل التطبيق اسم twttr قبل ان يتم تعديله فيما بعد إلى Twitter.

**موقع “فيسبوك”: استوحي ” مارك زوكربيرغ” اسم المنصة الأشهر عالمياً من اسم دليل الطلاب في الجامعات والتي يحوي صورًا ومعلومات عن كل طلاب الجامعة لمساعدتهم على التعرف في بداية العام الدراسي.

**منصة الصور العالمية”إنستغرام”: اشتق كيفين سيستروم ومايك كريغر اسمها من اختصار كلمتين instant camera