أغذية خفيفة يمكن أن تأكلها قبل النوم دون الخوف من زيادة الوزن
أكدت بعض الدراسات ارتباط زيادة الوزن بالأكل قبل النوم، وأشارت الى أن ترك المعدة جائعة ليس حلاً سليماً حيث ستعاني من عدم الراحة أيضاً في النوم.
والحل كما تطرحه مستشارة التغذية الأمريكية "جانيت بريل"؛ هو الحصول على سعرات حرارية منخفضة من خلال تناول وجبات خفيفة، وتكون في نفس الوقت صحية وخفيفة على المعدة.
ومن أهم الأغذية الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم هي اللبن الذي يعتبر مصدر جيد للتربتوفان وهو حمض أميني يساعد في النوم الجيد، كما أن اللبن مفيد لصحة الهضم حيث يجعلك تشعر بالراحة أثناء النوم، فهو واقِ من الحموضة أو الانتفاخ.
كما يعد الموز من أهم الاغذية التي ينصح بتناولها فهو غني بحمض التربتوفان الأميني، كما أنه مصدر للألياف التي تشعرك بالشبع والسكريات المفيدة التي تمدك بالطاقة.
إضافة الى البطاطا الحلوة التي تحتوي على النشويات التي تعزز النوم، إلى جانب البوتاسيوم الذي يساعد في استرخاء الاعصاب والنوم الهادئ. والتفاح الذي يحتوي على السكريات التي تعطي الطاقة وتساعد في النوم الجيد.
ويمكن أن تكون زبدة الفول السوداني وجبة خفيفة جيدة عند إضافة ملعقة إلى شريحة خبز أسمر، فزبدة الفول السوداني غنية بالبروتين الذي يشعرك بالشبع وفي نفس الوقت بالراحة في معدتك.
ويعتبر الفشار المصنوع في المنزل بالزيت القليل خيار جيد لانه يحتوي على الألياف التي تساعدك في الشعور بالشبع قبل الذهاب إلى النوم.
كما يمكن للفواكه المجففة مثل التين والمشمش أن تكون غذاءً خفيفاً قبل ذهابك إلى النوم، حيث تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وعلى السكريات التي تمنحك الطاقة إلى جانب الألياف، أو بضع ثمرات من الخضروات مثل الخيار أو الجزر أو الخس وهذا الخيار إذا لم تكن تشعر بالجوع القوي.
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