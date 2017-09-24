أغذية خفيفة يمكن أن تأكلها قبل النوم دون الخوف من زيادة الوزن

أكدت بعض الدراسات ارتباط زيادة الوزن بالأكل قبل النوم، وأشارت الى أن ترك المعدة جائعة ليس حلاً سليماً حيث ستعاني من عدم الراحة أيضاً في النوم.

والحل كما تطرحه مستشارة التغذية الأمريكية "جانيت بريل"؛ هو الحصول على سعرات حرارية منخفضة من خلال تناول وجبات خفيفة، وتكون في نفس الوقت صحية وخفيفة على المعدة.