أطعمة لم يكن يخطر ببالك أنه يمكن تجميدها

من المعروف أنَّ الطعام الطازج أفضل بكثير من الطعام المجمَّد، لكنَّنا مع الأسف في عصر الحلول السريعة، فعندما تكون عائداً إلى المنزل وأنت تتضوَّر جوعاً طوال الطريق، سيكون من المرهق جداً أن تبدأ بتحضير وجبتك من الصفر، والأسهل أن تكون لديك بعض من الأطعمة المجمَّدة، التي من الممكن الاعتماد عليها لتحضير وجبة سريعة.



أطعمة لم يخطر ببالك أنه يمكن تجميدها نعلم جميعاً أن هناك أنواعاً معينة من الخضراوات من الممكن تجميدها، إضافة إلى اللحوم والدجاج.



لكن وبحسب موقع Stuff النيوزيلندي، هناك قائمة من الأطعمة التي لم يخطر ببالك من قبل أنَّها قابلة للتجميد، وستساعدك على جعل حياتك أسهل، بحيث ستجد ما يمكنك تحضيره بسرعة كلما شعرت بالجوع، ولم تجد الوقت الكافي للطهي.



1- جبن الحلوم



جبن الحلوم هو الجبن المفضل للجميع، لكن لا شيء أسوأ من أن تفتح عبوة الجبن بعد فترة طويلة من شرائها، لتجدها متعفنة.



في المرة التالية التي تكون لديك بقايا من جبن الحلوم، قطِّعها إلى شرائح وجمِّدها؛ لتكون جاهزة في أي وقت تريد إضافتها إلى السلطة أو طبق من الخضراوات المقطَّعة.



إذا كنت تطهو الخضراوات في الفرن، اترك مساحة في الطبق عندما تنضج الخضراوات ودِّع الجبن يتحمَّص لمدة 10 إلى 15 دقيقة أخرى.



لن تضطر أبداً إلى إهدار أي شيء من هذا الجبن المالح الرائع مجدداً.



2- الحمص



الحمص غذاء لذيذ ويسهل تحضيره في المنزل، لكن هنا تكمن المشكلة: لديك الكثير منه دائماً.



بدلاً من تركه يتعفَّن في الجزء الخلفي من الثلاجة، ضع الفائض منه في قوالب التجميد محكمة الغلق، لتعيد استخدامه لاحقاً، بعد وضعه بالميكروويف على درجة حرارة منخفضة.



3- القرنبيط والبروكلي



غالباً ما يتبقَّى لديك أكثر من حاجتك من القرنبيط والبروكلي.



بدلاً من إهدار الفائض، ضع هذه الخضراوات في أكياس وجمّدها، لتستخدمها لاحقاً مع السلطات أو البيتزا أو أي من أطباقك المفضلة.



4- الكعك الساخن



هل تعلم أن بإمكانك الاستمتاع بكعك العيد اللذيذ في أي وقت من العام؟



يمكنك ذلك إذا جمَّدت كميةً من هذا الكعك لتُسخنها في الفرن لاحقاً وتفاجئ أصدقاءك بها في أي وقت.



5- كريمة الزبدة



إضافة كمية من كريمة الزبدة المجمدة على أي طعام غير مستساغ قد تكون نقطة ضعف الكثيرين من عشاق الحلويات.



لكن إذا كان بإمكانك مقاومة هذا الإغراء، يمكنك وضع طبقة من بقايا كريمة الزبدة المجمدة على الكعك.



اتركها لتذوب في الثلاجة، ثم قلِّبها تقليباً سريعاً لتصبح جاهزة للاستخدام.



6- فطائر البان كيك



طبق من فطائر البان الكيك مع شراب التوت يعد إفطاراً فاخراً ومغذياً وشهياً.



لكن قد يكون إعداد فطائر البان كيك صعباً بعض الشيء؛ إذ يسبب الكثير من الفوضى في المطبخ.



لكن لا داعي للقلق بهذا الشأن، تستطيع طهو كمية فائضة من فطائر البان كيك وتجميدها، ثم تناولها في أي وقت ترغب فيه بعد تسخينها على نار هادئة.



7- صوص البيستو



يجب استخدام صوص البيستو (الريحان) خلال خمسة أيام، وهو الأمر الذي يصعب كثيراً حتى على عشاقه.



لكن لا حاجة إلى استخدام كمية زائدة من صوص البيستو مع كل وجبة لمدة أسبوع.



يمكنك تجميده وأخذ ما يكفيك منه من الثلاجة باستخدام ملعقة صغيرة.



ويفضل حفظه في قوالب التجميد محكمة الغلق.



8- المعجنات



إعداد المعجنات ليس سهلاً؛ لذلك لا تسمح بإهدار أي كمية من العجين، واحرص على تجميد ما تبقى منه.



حيث يمكن تجميد معظم العجائن لاستخدامها لاحقاً، حتى العجائن المتخمرة يمكن تجميدها بعد أن تأخذ وقتها في التخمر.

يمكنكم تخزين العجين في كيس بلاستيكي ببساطة، أو فركه بقليل من الزيت ولفه في ورق التغليف، ثم يمكنكم إذابته عند الحاجة إلى استخدامه.

عربي بوست