أطباء مشفى تشرين الجامعي يجرون عملية نوعية نادرة

كشف المدير الطبي في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية عن وصول حالة نادرة إلى المتشفى ، تم إجراء عمل جراحي لها.



و قال أنه “في عملية نادرة تم إجراء عملية جراحية تنظيرية لاستئصال مرارة مضاعفة (وجود مرارتين) لمريض تم إسعافه من محافظة حماه”.



و أضاف : “وصل إلينا المريض وهو يعاني من آلام بطنية شديدة في الجهة اليمنى للبطن وتنتشر إلى الكتف الأيمن, حيث قمنا مباشرة بفحص المريض على جهاز “ايكو” وتبين أنه يوجد لديه مرارتين في حالة نادرة على مستوى العالم, وأن الآلام الحادة التي يشكو منها بسبب الحصيات الموجودة في المرارة”.



وأضاف : “أجرينا للمريض صورة رنين مغناطيسي للتأكد من حالته, كما أجرينا كافة الاستشارات والاستقصاءات اللازمة قبل البدء بعملية الجراحة التنظيرية التي استغرقت مدتها 85 دقيقة في حين أن مدة مثل هذه العملية عالمياً 135 دقيقة” .



و أكد أنه “تم استئصال مرارتي المريض البالغ من العمر 42 عاما وهو بحالة صحية جيدة “.



و تعد حالة وجود مرارة مضاعفة عند أي شخص من الحالات النادرة على مستوى العالم, إذ يمكن أن توجد مرارتين عند شخص واحد من بين خمسة آلاف شخص حول العالم.





تلفزيون الخبر