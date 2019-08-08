أشعة الشمس تقدم لعظامك وجسمك فوائد لن تجدوها في أي دواء

تناولت عدة دراسات اضرار التعرض لاشعة الشمس والحروق التي قد تصيبنا نتيجة التعرض الزائد ، واختيار الاوقات غير الملائمة.



لكن فوائد الأشعة الشمسية ربما تطغى على كل تلك الأضرار، فهي اساسية وضرورية لتكوين فيتامين D في الجسم ، المهم جدا لعدة عمليات حيوية .



فوائد أشعة الشمس على الجسم.. فيتامين د



عندما يتعرض الجلد المكشوف للاشعة يقوم الجسم بانتاج فيتامين D بنفسه، وهذه الطريقة تعد المصدر الرئيسي لفيتامين د، حيث تتم عملية الانتاج الذاتي في الجلد تحت تاثير الاشعاع فوق البنفسجي، ومن أهم فوائد هذا الفيتامين:



– الوقاية من امراض القلب

– حماية العظام والاسنان وتقويتها.

– الوقاية من مرض التصلب المتعدد (MS).

– مكافحة انواع من السرطانات .

– الوقاية من الاكتئاب.

– تعزيز مناعة الجسم .

– الوقاية من مرض السكري.

– التخلص من الدهون الزائدة وتخفيف الوزن.

– تخفيف أعراض الربو.

– الوقاية من مرض السكري.



فوائد الشمس وأشعتها بشكل عام :



1- مفيدة جدا لنمو العظام وتقويتها ، اذ باعتبارها محفز لانتاج فيتامين D الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام.

2- تعزيز جهاز المناعة وتقويته ، اذ أن التعرض لاشعة الشمس يحفز انتاج خلايا الدم البيضاء المهمة لوظيفتها الرئيسية في تعزيز مناعة الجسم ومقاومته.

3- الوقاية من السرطانات وخاصة سرطان الثدي .

4- الأشعة مفيدة في علاج العديد من الامراض الجلدية كالالتهابات والاكزيما والصدفية وحب الشباب.

5- التعرض لاشعة الشمس وبالذات لمرضى ضغط الدم المرتفع يساعد في خفض الضغط لديهم بشكل ملحوظ.

6- تعمل الـشمس على خفض مستويات الكولسترول في الدم ، وذلك بتحويل الكولسترول الى هرمونات الستيرويد والهرمونات الجنسية الضرورية لعملية التكاثر.

7- تعزز من وصول الاكسجين الى الخلايا.

8- الوقاية من الاكتئاب وعلاجه ، فتعرضنا لاشعة الشمس نعمل على زيادة افراز هرمون السيرتونين المعرف بهرمون السعادة في الجسم وبالتالي تخفيض نسبة حدوث الاكتئاب وتقلب المزاج واضطراباته.



حروق الشمس



تسبب هذه الحروف تلف في البشرة ينجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من ضوء الشمس، حيث قد ترتفع درجة حرارة بشرتك وتصبح حمراء ومؤلمة و قد تتقشر بعد ذلك أو تكون بثور.