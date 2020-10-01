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أسعار السلع ترتفع 10 بالمئة.. مدير الأسعار: السبب سعر الصرف

بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس أن ارتفاع الأسعار الحاصل يعود لارتفاع سعر الصرف وهذا الارتفاع سينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق، فقد قدرت قيمة الارتفاع بـ10% وهذا الارتفاع حصل من الأسبوع الماضي إلى اليوم وهناك نوع من أنواع المضاربة بالأسواق وانعكاسها كبير على الأسواق


وأضاف ونوس: هناك دور رقابي على الأسواق من قبل حماية المستهلك وتنظم ضبوط بحق المخالفين الذين يتقاضون زيادة على السعر المحدد بالنشرة الرسمية، علماً أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقوم بإصدار نشرات أسعار ثابتة كل 15 يوماً حسب التغيرات لمدة محددة لإلزام جميع البائعين بها.

 



 تشرين