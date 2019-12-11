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أخطر مطلوب بجرائم قتل و سرقة في قبضة العدالة بدير الزور

ذكرت مصادر شرطة دير الزور أن دورياتها ألقت القبض على مطلوب بجرائم قتل وسطو في مركز المحافظة حيث مناطق سيطرة الحكومة السورية .

وأفادت المصادر  أنه و بنتيجة المتابعة الدقيقة وتكثيف الدوريات المشتركة ما بين الأجهزة الشرطية وفرع الأمن الجنائي تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي بدير الزور من إلقاء القبض على المدعو ( م . غ ) المطلوب بجرائم قتل باستخدام السلاح الحربي والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء ، إضافة لعدة عمليات سطو وسرقة تحت تهديد السلاح ، مشيرة أن كميناً محكماً أدى إلى القبض عليه بالقرب من دوار ( بحرة عفرا ) في حي القصور .

وبينت مصادرنا أن المقبوض عليه مطلوب بموجب إذاعات بحث وصل عددها إلى 20 تضمنت جرائم قتل وسرقات يقوم بتصريفها في مدينة الميادين وريفها ، إضافة لممانعة دوريات الشرطة .


هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه .

 


وكالات