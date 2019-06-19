أخطر مجرمي دمشق وريفها في قبضة العدالة

ألقت الجهات المختصة في وزارة الداخلية القبض على عصابة ومتزعمها امتهنت السرقة و روعت الأهالي بمناطق دمشق وريفها



الوزارة أوردت عن متزعم العصابة " روع الأهالي وطعن كل من يقف بوجه جرائمه وكل من يقوم بالإبلاغ عنه، امتهن السرقة والسلب والسكر العلني وتعاطي المواد المخدرة ، مما استقطب حوله عصابة من الأشرار وذلك لمعرفتهم بخطورته الإجرامية كونه من أرباب السوابق ولديه أكثر من / 25 / سابقة .



وأضافت الوزارة نتيجة الأعمال الإجرامية لتلك العصابة بدأت شكاوى المواطنين بالورود الى عدة أقسام شرطية تتضمن السرقة باستخدام السلاح من قبل عصابة في مناطق متعددة وبمتابعة حثيثة من قيادة شرطة دمشق تم إلقاء القبض على العصابة و متزعمهم المدعو ( عدي .ع ) الملقب (الجوبراني) الذي تطلب إلقاء القبض عليه جهودا استثنائية حيث قام بممانعة الدورية التي تمكنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه ، وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بكل ما نسب إليه، ومازالت التحقيقات جارية ليتم إحالته الى القضاء المختص أصولاً