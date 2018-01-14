أب يقتل ابنته قرباناً للجن

وكانت مباحث الجيزة قد تبلغت من ربة منزل بقيام طليقها بقتل ابنتهما، فباشرت النيابة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال والد الفتاة وجدتها، اللذين قررا أنها لقت مصرعها خنقاً أثناء نومها، حيث كانت ترتدي “إيشارب” التفَ حول رقبتها أدى لمصرعها، وبعد التحريات أمرت النيابة بإخلاء سبيل الأب.