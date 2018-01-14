أب يقتل ابنته قرباناً للجن
أقدم أب بمحافظة الجيزة بمصر، على قتل ابنته خنقاً؛ لتقديمها قرباناً للجن لفتح مقبرة أثرية بمنزله، وأمرت النيابة العامة الثلاثاء الماضي بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وكانت مباحث الجيزة قد تبلغت من ربة منزل بقيام طليقها بقتل ابنتهما، فباشرت النيابة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال والد الفتاة وجدتها، اللذين قررا أنها لقت مصرعها خنقاً أثناء نومها، حيث كانت ترتدي “إيشارب” التفَ حول رقبتها أدى لمصرعها، وبعد التحريات أمرت النيابة بإخلاء سبيل الأب.
ولاحقاً، أفاد عدد من الجيران أن والد الفتاة قتلها لتقديمها قرباناً للجن ليتمكن من فتح مقبرة أثرية أسفل منزله، وقالوا إن والدها مشهور عنه التنقيب عن الآثار، وأنه استعان بدجال لفتح مقبرة أسفل منزله فأخبره بأنه يجب عليه تقديم قربان للجن لكي يفتح المقبرة فقام بقتل ابنته خنقا .
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