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أب يذبح ابنتيه "لشكّه في سلوكهما"!

تجرد مواطن مصري من مشاعره الإنسانية وذبح ابنتيه في مدينة الحوامدية في الجيزة وألقى بجثتيهما في الشارع، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليه.


وقد تلقت الشرطة المصرية إخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بطعنات عدة، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.


وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم الذي تبين أنه في عقده السابع وأن ابنتيه في العشرينيات من عمرهما، وادعى قتلهما لشكه في سلوكهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

 


RT