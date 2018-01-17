«مداد»: طن الحديد يزيد 1.4 بالمئة خلال أسبوع وقرار لـ«المركزي» دعم الليرة

مركز دمشق للأبحاث والدراسات أشار إلى تحسن الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة السابقة، حيث تجاوز سعر الصرف مستوى 470 ليرة للدولار، إذ رأى في تقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر يوم أمس أن هذا التراجع يعود إلى الآثار الإيجابية للقرار رقم 7 تاريخ 3/1/2018 الصادر عن مصرف سورية المركزي، والذي ألغى بموجبه جميع القيود الموضوعة على تنفيذ وصرف الحوالات المالية، وأظهر القرار إصرار المركزي على الدفاع عن سعر الصرف الرسمي الصادر عنه، الأمر الذي دفع المضاربين لتوخي الحذر خوفاً من إجراءات لاحقة قد يتخذها في هذا السياق قد تكبدهم خسائر فادحة كما حدث في الفترة الماضية. كما شهدت الأوضاع السياسية والأمنية تحسناً ملحوظاً، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه الليرة السورية من تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.