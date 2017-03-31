«غلاكسي إس 8» آتٍ في نيسان

أزاحت شركة «سامسونغ» للأجهزة الإلكترونية الستار عن هاتفها الذكي الجديد من طراز «غلاكسي إس 8»، في ظل سعيها لاستعادة ريادتها في السوق التي خسرتها بعد سحب جهازها الأخير بسبب احتراق بطاريته.

خلال احتفال أقيم في نيويورك، أمس الأربعاء، عرضت الشركة نسختين من الطراز الجديد بشاشتين منحنيتين مساحتهما 5.8 و 6.2 بوصة، وهما الأكبر حتى اليوم في قائمة الهواتف الرئيسة لديها، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».



وسيُطرح الهاتفان للبيع في 21 نيسان (أبريل) المقبل، على أن يكونا أطول قليلاً من الأجهزة السابقة، لكنّهما يحافظان على العرض نفسه تقريباً، بعد حذف الحواف لإتاحة المجال لتوسيع مساحة الشاشة.

وزوّدت «سامسونغ» جهاز «إس 8» بخدمة ذكاء اصطناعي جديدة أطلقت عليها اسم «بكسبي»، تتمتع بخواص مميزة مثل مساعد يتلقى أوامر صوتية يشبه تطبيق «سيري» في «آبل»، إضافة إلى تطبيق تعريف بالوجه يتيح للمالك فتح الهاتف بمجرد النظر إليه.

وكالات