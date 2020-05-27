«تويتر» يشكك في مصداقية ترامب .. والأخير يردّ: لن أسمح بذلك

حذر موقع التواصل الاجتماعي تويتر القراء بشأن مصداقية تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشرها أمس وحثهم على تقصي الحقائق حول ما ينشره في سابقة هي الأولى من نوعها بهذا الخصوص.



وذكر موقع "بي بي سي" أن تويتر وضع علامة تحذير أسفل إحدى تغريدات ترامب وهي علامة تعجب زرقاء القراء على "تقصي الحقائق حول موضوع الاقتراع بالبريد"، كما وضع تحذيراً ثانياً على تغريدة أخرى لاحقة وذلك بموجب سياسته الجديدة حول مكافحة المعلومات المضللة حسبما أعلن الموقع.



وفي رد على تصرف تويتر اتهم ترامب الموقع في تغريدة جديدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية وقال إن "تويتر يخنق حرية التعبير تماماً" وأنه بصفته رئيساً للولايات المتحدة "لن يسمح بذلك".