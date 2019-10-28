الجمل : 28-10-2019 اللوحة للفنان السوري ياسين الخليل

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الجيش يصل إلى الحدود شمالاً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال التركي
سورية ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال إلى عمق 30كم
الجيش يدخل مدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا
شاهد عيان لعملية مقتل “البغدادي” يروي ما رأى و”النصرة” تفرض طوقاً أمنياً حول مكان العملية
أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أميركية شمال غرب سوريا امس
“الغارديان”: الفصائل المسلحة المدعومة تركياً ترتكب جرائم حرب في شمال شرق سورية
موسكو توثق سرقة الاحتلال الأميركي للنفط السوري
الجيش ينفذ أضخم عملية انتشار منذ 5 سنوات في الشمال ويصل مشارف الحدود مع تركيا
الجيش يتابع انتشاره بريف الحسكة الشمالي ويبسط سيطرته على 8 قرى
السيد نصر الله: معلومات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي
انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة وإصابة عدة أشخاص
«قسد» تعرقل استكمال انتشار الجيش السوري بمحاذاة طريق «M4» الدولي
” قسد ” تعلن عن موقفها من الاتفاق الروسي-التركي وتتحفظ على بعض البنود
إنشاء 15 نقطة مراقبة حدودية.. ودوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية بعين العرب
الجيش السوري يواصل تثبيت نقاطه على طريق «حلب - الرقة» الدولي (M4)
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