5 وزارات سورية تستأنف خدماتها للمواطنين

نشرت الخارجية السورية بيانا تقول فيه : الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس.

‏إن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى.



كما دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جميع العاملين لديها للعودة إلى عملهم في مؤسساتهم ومديرياتهم والجهات المختلفة للحفاظ على المنشآت ولنكون يدا واحدة في بناء سورية الجديدة ولتكون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذراع الاقتصادي الذي يسهم في توفير المواد الأساسية والغذائية لجميع المواطنين.

أما وزارة الإعلام فقد دعت الزملاء العاملين في المؤسسات الإعلامية العامة للالتحاق بعمله خلال اليومين القادمين لمعاودة وسائل الإعلام المختلفة بثها وإصدارها توثيقا لمرحلة مصيرية في تاريخ سورية التي نحب ونقدس، وكلنا أمل أن تحمل الأيام القادمة كل بشائر الخير والفرح لشعبنا الصابر.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن سورية تخط طريقها بدءاً من اليوم نحو مرحلة جديدة في تاريخ سورية نرجوها مليئة بالخير والفلاح والرفعة

اوزارة: إننا اليوم وأكثر مما سبق نحتاج إلى الاستمرار في عملنا وخدمة أهلنا في سورية وأن يستمر الدور الهام الذي عملت عليه الجمعيات في دعم الأهالي وتلبية الاحتياجات المتعددة وعملتم في أصعب الظروف

الوزارة: اليوم نؤكد على أهمية الاستمرار في هذا الدور الهام وأن نكون معاً الضامن الأهلي للدخول في المرحلة القادمة وكلنا مع بعض داعمين لسورية الجديدة

الوزارة: ندعو جميع العاملين في الوزارة للالتحاق بعملهم كلٌ في مكانه لمتابعة العمل وخدمة من يحتاجنا

الوزارة: نرجو أهلنا في كل مكان الحفاظ على البنى التحتية والمؤسسات لأنها ملك لشعب سورية والذي يستحق أن يعيش حياة كريمة تليق به

إضافة إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان دعت

جميع العاملين لدينا للعودة إلى عملهم في كافة المديريات والشركات والمؤسسات والمحافظة على المنشآت والآليات ولنكن يداً واحدة في بناء سوريا الجديدة ولتكن وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها الذراع الذي يبني ويعمّر البلد.