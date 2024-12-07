بالتنسيق مع الجيش السوري "قوات سوريا الديمقراطية" تنتشر على الطريق من دير الزور إلى الميادين والبوكمال
أشارت مصادر خاصة إلى عبور أرتال عسكرية من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عبر معبر الصالحية، باتجاه طريق دمشق - ديرالزور، بالاتفاق مع الجيش السوري.
وأضافت المصادر أنّ "قسد" بدأت الانتشار من مدخل البانوراما، باتجاه الهريبشة، على الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، حيث ستنتشر على الطريق من دير الزور إلى الميادين والبوكمال، عند الحدود مع العراق.
من جهته، أشار مجلس دير الزور العسكري التابع لـ"قسد" إلى أنّ "التطورات التي تحصل في وطننا سوريا تشكل خطراً على أمن شعبنا ومنطقتنا في دير الزور"، مضيفاً أنّ "مجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، ومرتزقة داعش تنشط من جديد في بادية دير الزور".
وبينما قال مجلس دير الزور العسكري، إنّ مقاتليه انتشروا في مدينة دير الزور وغربي الفرات، نفت مصادر دخول "قسد" مدينة دير الزور ومدن الميادين والبوكمال، مؤكدةً وجود مؤسسات الدولة ووحدات الشرطة فيها جميعاً، مع مواصلة الجهات الخدمية تقديم كافة الخدمات المتاحة للأهالي.
وفي سياق متصل، أكّد القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، في وقت سابق اليوم الجمعة، وجود "نشاط لداعش في البادية السورية"، وقال عبدي في تصريحاتٍ له إنّ التطورات الأخيرة في سوريا أدّت إلى زيادةٍ ملحوظة في تحركات تنظيم "داعش" في مناطق البادية وريف دير الزور والرقة.
الميادين
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