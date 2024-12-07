عملية نوعية لقواتنا المسلحة في بلدات الرستن وتلبيسة والدارة الكبيرة
أعلن مصدر عسكري اليوم الجمعة، أن قوات الجيش تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي.
وقال المصدر: "قواتنا المسلحة الباسلة تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".
وأضاف: "تقضي قواتنا على عشرات الإرهابيين وسط حالة من الذعر والتخبط والفرار الجماعي في صفوفهم، وتدمر عددا كبيرا من آلياتهم وعتادهم وأسلحتهم".
ونفى المصدر العسكري أنباء تتداولها وسائل إعلام وصفحات تابعة للتنظيمات الإرهابية حول انسحاب وحدات من القوات المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها.
وفي وقت سابق من اليوم، دخلت التنظيمات المسلحة دخلت مناطق بريف حمص الشمالي بينها مدينة الرستن وبلدة تلبيسة وبلدة الدار الكبيرة، دون تسجيل أي اشتباكات أو مواجهات في تلك المناطق.
وتتعرض سوريا منذ أواخر نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينتي حلب وحماة.
المصدر: سانا
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