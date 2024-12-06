الجيش يستهدف المسلحين في مختلف محاور القتال.. ماذا في التفاصيل؟

أعلنت وزارة الدفاع عن استهداف مدفعي وصاروخي وجوي بالاشتراك مع الطيران الروسي لآليات وتجمعات الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي والجنوبي.



وأكدت وزارة الدفاع أنّ الاستهدافات في ريفي حماة الشمالي والجنوبي أوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين.



كذلك استهدف الجيش مساء أمس رتلاً للمسلحين على منطقة تقع بين حماة وحمص من جهة حماة، وأعاد تموضع قواته في منطقتي الربيعة ومصياف التابعتين لأقصى ريف حماة الشمالي.



ولفت إلى أن الجيش السوري المتمركز في جبل زين العابدين يخوض معارك عنيفة مع المسلحين في الريف الغربي لحماة، في ظل حركة نزوح كثيفة من أرياف حماة باتجاه اللاذقية وطرطوس وريف حمص الغربي وسط عجز عن استيعاب أعدادهم.



وفي ريف حمص، بدأ المسلحون في تلبيسة والرستن والدار الكبيرة بالتحرك داخل مدنهم، بمجرد وصول الجماعات المسلحة إلى حماة.



ووفقاً للمعلومات لا توجد نقاط للجيش السوري في هذه المناطق التي شهدت تسويات في السابق، وبقي المسلحون فيها.



كذلك، صدّ الجيش السوري هجوماً لمسلحين من الحزب التركستاني والأوزبك والطاجيك في ريف اللاذقية.



وأحبط الجيش السوري هجوماً للمسلحين على جبل تركمان في ريف اللاذقية.



ويوم أمس، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلّحة السورية أن الوحدات العسكرية المرابطة في حماة قامت بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة من أجل المحافظة على أرواح المدنيين من أهاليها وعدم زجهم في المعارك داخل المدينة.



وأكدت أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية.



وبعد قيام الجيش السوري بإعادة الانتشار، أكد وزير الدفاع السوري علي عباس أنّ قوات الجيش "في وضع ميداني جيد"، وأنها عمدت إلى هذا الإجراء حفاظاً على أرواح المدنيين في المدينة، موضحاً أنّ العمل العسكري، في سياق تكتيكات المعركة، "يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار".



وشدّد عباس على أنّ ما حدث في حماة "هو إجراء تكتيكي موقّت"، فيما "ما زالت قواتنا المسلحة في محيط المدينة، وهي على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية".



وفي السياق نفسه، أكد مصدر إعلامي مقرب من الجماعات المسلحة أنّ هدف العملية العسكرية للجماعات المسلحة في سوريا هو الوصول إلى مدينة القلمون في ريف دمشق الشمالي لمنع أي ارتباط بين دمشق وحزب الله ومنع نقل السلاح من سوريا إلى المقاومة.



وفي بلدتي نبل والزهراء، أكد مصدر أهلي بأن وسائل إعلامية عربية و"معارضة" سورية أجرت مقابلات مع السكان تحت الضغط الشديد، وطلبت منهم أن يتحدثوا عن حسن معاملة المسلحين معهم، وأكد أن ما قالوه يخالف الواقع.



وأضاف: "رأينا أمام أعيننا كيف مات أهلنا جوعاً وعطشاً وبرداً، والمسلحون يدخلون إلى المنازل ويسرقون كل ما فيها أمامنا، ويهينوننا ويوجهون أسوأ الشتائم المهينة إلينا جميعاً".



وفي حلب، أكدت المصادر الأهلية أيضاً أن "المسلحين يدخلون البيوت بذريعة البحث عمن يسمونهم الشبيحة، ومن ثم يقومون بسرقة المنازل والسطو عليها أمام أعين ساكنيها من دون رادع أو مانع.

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