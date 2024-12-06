الفياض: سوريا تمثل مجال العراق الأمني ونتحسب لأي طارئ
أكّد رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض أن «الأزمة السورية حدث داخلي لكننا نتحسب لأي طارئ»، مشدداً على أنه «لا يمكن لنا غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية لأنها تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم».
وقال الفياض خلال كلمة الملتقى الأمني لوجهاء عشائر نينوى، إن «المجاميع الإرهابية اليوم تحمل الأسماء نفسها التي حاربناها ونينوى هي الميدان الأكبر الذي حارب (داعش) وغيره، مشيراً إلى أن «الجماعات المتطرفة هذه لا تعترف بوجود الآخر وتتجاوز كل القيم ولدينا ثقة بأن أبناء الموصل هم الأحرص على أمن العراق».
وشدّد الفياض على أن «دور القوات الأمنية هو خدمة الشعب العراقي وقوة الحشد الشعبي هي من الشعب، وهو يمتلك كل القوة لكسر شوكة كل من يريد أن يعبث بأمن العراق».
ورأى أن «تداعيات كبيرة في المنطقة بدأت قبل نحو عام من فلسطين ونقلت المنطقة إلى مرحلة جديدة، يوم 7 تشرين الاول أودى بكل أحلام التطبيع لذا عمد العدو إلى إبداء ردود واسعة تتخطى كل المقاييس».
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