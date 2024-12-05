الجيش العربي السوري يوقع بـ العصائب الحمر
أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الجيش السوري نفذ كمينا ناجحا ضد المسلحين وأفشل محاولاتهم الليلة الماضية السيطرة على منطقة جبل زين العابدين المحاذية لمدينة حماة.
وقد استدرج الجيش السوري مجموعات من "العصائب الحمر" إلى كمين محكم في "جبل زين العابدين" بريف حماة الشمالي، وكبدها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.
وامتدت المعارك طوال ساعات مساء أمس وحتى بعد منتصف الليلة، يعود الهدوء النسبي إلى محيط منطقة الاشتباكات في المنطقة المذكورة، بعد انسحاب ما تبقى من المجموعات المهاجمة".
من جهتها، أفادت مصادر ميدانية من مدينة حماة لقناة "الميادين" بأن أعداد قتلى المسلحين في كمين الجيش السوري في جبل زين العابدين تجاوزت الـ300 قتيل.
وتعتبر "العصائب الحمر" الذراع الوحشية لتنظيم "القاعدة" في سوريا، أسسها المدعو أبو رفيق الأوزبكي وورثها عنه أبو سلمان البيلاروسي، ومن ثم أدارها أبو اليقظان المصري.
كما أفاد "المرصد السوري" فجر اليوم الخميس بأن "معركة جبل زين العابدين" في حماة، حسمت لصالح الجيش السوري.
وفي وقت سابق من نهار أمس الأربعاء، أفشل الجيش السوري هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة، فيما يستمر وصول التعزيزات العسكرية إلى محاور ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي والغربي.
كذلك أفشل هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة وأمّن النقاط التي تقدم إليها بريف حماة الشمالي الشرقي، بمسافة تزيد عن 15 كم من المدينة.
وفي السياق ذاته، أعلن مصدر عسكري سوري مساء أمس عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي. مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم جنسيات أجنبية.
المصدر: سبوتنيك + RT
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