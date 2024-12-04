شائعات لإثارة البلبلة والفوضى بين الطلبة ومنعهم من إتمام تحصيلهم العلمي

اتحاد الطلبة: لا صحة لاعتقال الطلاب الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية والعملية التدريسية مستمرة دون أي توقف

نفى الاتحاد الوطني لطلبة سورية ما يتم تناقله عبر بعض الصفحات والمواقع ومجموعات الواتس آب والتيلغرام حول قيام دوريات من الشرطة العسكرية باعتقال الشباب والطلاب الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية سواء كانوا مؤجلين دراسياً أو غير مؤجلين.

وفي بيان تناقله فروع الاتحاد بالجامعات، تم التأكيد فيه على أن هذا الكلام منفي قطعاً ولا صحة له ولا يوجد أي قرار بتعبئة الشباب من قبل الشرطة العسكرية.

وجاء في ختام البيان: "العزة والنصر لجيشنا الباسل وقائدنا العظيم".

وفي تصريح " أشارت مصادر الاتحاد إلى أن هذه الاشاعات هدفها إثارة البلبلة والفوضى في صفوف الطلبة، ومنعهم من إتمام تحصيلهم العلمي والدراسي، مطمئنة أن الوضع مستقر ولا داعي للتخوف

كما أكدت المصادر أن العملية التدريسية في مختلف الجامعات باستثناء حلب مستمرة وفق التقويم الجامعي دون أي توقف، علماً أن عدد الطلبة في الجامعات السورية يتجاوز الـ 800 ألف طالب بمختلف أنماط التعليم.

الوطن