وزير الخارجية المصري يزور السودان

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، زيارة إلى ىالسودان هي الأولى لوزير خارجية مصري منذ اندلاع الأزمة السودانية منتصف نيسان/أبريل 2023.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن "زيارة وزير الخارجية المصري لولاية بورتسودان جاءت بتكليف من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولتسليم رسالة منه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الزيارة تأتي للإعراب عن "تضامن مُخلص" مع السودان وللوقوف بجانبه في ظل الروابط العميقة والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير المصري حرص بلاده على الانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بما يصون مصالحه وسيادته ووحدة أراضيه، منوهاً بجهود مصر لاستئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الأفريقي.

وشدد وزير الخارجية المصري أيضاً خلال لقائه نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، على دعم مصر الكامل للسودان قيادة وشعباً، وحرص مصر على بذل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوداني.

كما استعرض موقف مصر الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وتسريع وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية التعاون مع مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الإغاثة الدولية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

وحرص الجانبان على تناول ملف الأمن المائي باستفاضة، في ظل مواقف البلدين المتطابقة باعتبارهما دولتي مصب على نهر النيل، واتفقا على الاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق بشكل مشترك لحفظ وصون الأمن المائي المصري والسوداني.