الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى استقالة الرئيس

أفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.

وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية، إن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيول".

وتأتي هذه الدعوة على الرغم من تراجع يون سوك يول عن قرار فرض الأحكام العرفية وإعلانه عزمه على رفعها.

وأعلن يون أيضاً أنّه "أمر بسحب القوات العسكرية المشاركة بتطبيق الأحكام العرفية"، مضيفاً أنّه سيعلن إنهاءها رسمياً خلال اجتماع للحكومة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.



وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائباً من أصل 300 نائب بالبرلمان، صوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مضيفاً أنها بذلك تصبح باطلة.

وبدوره، دعا حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول إلى إلغاء الأحكام العرفية في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل أن يتراجع نتيجة الضغوط الشعبية والبرلمانية، متهماً المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.