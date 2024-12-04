الفصائل الفلسطينية في جباليا تنظم نفسها وتوقع خسائر في الجيش

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الفصائل الفلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة، نظمت نفسها على شكل مجموعات حسب التوزيع الجغرافي في مواجهة قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة هناك.

وقالت الصحيفة: "المقاتلون في جباليا وزعوا أنفسهم على مجموعات، وكل مجموعة مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة"، مشيرة إلى أنهم "يواجهون الجيش الإسرائيلي بقذائف آر بي جي وعبوات، وينجحون في إيقاع الخسائر بالقوات الإسرائيلية".

ومنذ السادس من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حملة عسكرية مكثفة شمالي القطاع، خصوصا جباليا وبيت لاهيا.

وكانت الأمم المتحدة وصفت في وقت سابق الوضع في غزة بأنه "مروع"، وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خصوصا القيود المفروضة على توصيل المساعدات، واصفا مستوياتها الحالية بأنها "غير كافية إلى حد كبير".

وحذرت منظمات الإغاثة الدولية من الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، قائلة إن السكان الذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون نسمة، على حافة المجاعة، مشيرة إلى أن المساعدات التي تصل إلى القطاع هي حاليا في أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، في تصريح عبر منصة "إكس"، أن "العملية العسكرية الجارية في شمال غزة، شردت 130 ألف شخص".

وقالت "أونروا" في بيان إن "ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل بالنسبة (لما بين) 65-75 ألف شخص يقدر أنهم بقوا هناك" في شمال غزة.

ووصف الأهالي الحياة في شمال قطاع غزة، بأنها أشبه بـ"فيلم رعب حقيقي" مع تواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع المحاصر.

المصدر: RT