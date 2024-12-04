العدو الإسرائيلي يقتحم مستشفى في مدينة طوباس بالضفة

أظهر فيديو متداول لحظة اقتحام قوات العدو الاسرائيلي لقسم الطوارئ في مستشفى طوباس يوم الثلاثاء، واعتقال عدد من الكوادر الطبية من داخله.

وبحسب مصادر فلسطينية "اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى التركي في طوباس، حيث أطلقت النار داخل قسم الطوارئ بداخله، كما أطلقت النار في محيطه، واعتقلت 5 أطباء وممرضين اثنين من داخل المستشفى، فيما عمد عناصر جيش الاحتلال إلى تهديد الصحفيين بالسلاح، وإشهار أسلحتهم في وجه الصحفيين".

وأضافت: "احتجزت قوات الاحتلال أفرادا من الطاقم الطبي، كما اعتقلت عددا من الأشخاص، ونكلت بهم من داخل المستشفى التركي في طوباس، حيث يتواجد جثمانا شهيدين ومصاب في قصف سابق".

هذا وارتقى شابان وأُصيب ثالث بجراح، إثر استهدافهم بقصف جوي إسرائيلي قرب بلدة عقابا بطوباس في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء.

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، اقتحام العدو الإسرائيلي مستشفى بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، والاعتداء على الكوادر الطبية بداخله واعتقال عدد منهم.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى طوباس الحكومي وحصاره وإطلاق النار والقنابل بداخله، والاعتداء على الكوادر والمرضى، واعتقال عدد منهم".

وطالبت الوزارة "المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف اعتداء الاحتلال على المستشفى والكوادر والمرضى".

ولفتت إلى أن "هذا الاعتداء يضاف لسلسلة جرائم الاحتلال اليومية بحق المنظومة الصحية في كافة محافظات الوطن، ويعد انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الإنسانية الدولية".

المصدر: وكالات