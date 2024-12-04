بيدرسن يدعو إلى نزع فتيل التصعيد في سوريا

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن أن ما يحدث في سوريا خطير جدا في ظل الهجمات الإرهابية على حلب وإدلب.

وقال بيدرسن خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في سوريا أمس الثلاثاء "العواقب قد تكون وخيمة حقا على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى رفاه وتطلعات الشعب السوري"، مجددا التأكيد على أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".

وأشار إلى أن هناك مساحات شاسعة من سوريا تخضع لسيطرة جماعات إرهابية ومسلحة، كما أن هناك زيادة في الأعمال القتالية والتنظيمات المسلحة تقدمت باتجاه المدن الكبرى.

وأضاف أن التنظيمات المسلحة تستهدف المنشآت العامة والمستشفيات، وعلينا أن نعمل لنزع فتيل التصعيد في سوريا، إلى جانب حل الأزمة في سوريا وتسويتها سلميا، والعمل لوقف القتال هناك وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وناشد بيدرسن جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بمرور آمن للسوريين الفارين من العنف.

المصدر: وكالات