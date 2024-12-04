المجموعة العربية بمجلس الأمن تدعم الدولة السورية

دعت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن الأوضاع في سوريا، إلى تركيز الجهود نحو تحقيق الحل السياسي بقيادة وملكية سورية، دون تدخل خارجي.

وقالت المجموعة في بيان: "المجموعة العربية تعبر عن دعمها للجمهورية العربية السورية في مواجهتها للإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة، والكيانات والمجموعات بهما. ومن أعمال العدوان الإسرائيلي المتكرر عليها. ومن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري".

وأضافت: "تشدد المجموعة العربية على ضرورة دعم جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، والحد من المعاناة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب إراقة الدماء، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية التي تحقق للشعب السوري أمنه وازدهاره، وتوفر الظروف لعودة السوريين إلى وطنهم".

وشددت على ضرورة تغليب لغة العقل والابتعاد عن الأجندات الخارجية، وتغليب الأجندة الوطنية السورية، ودعت "إلى انسحاب كل الأطراف الخارجية المتواجدة بشكل غير شرعي، وصب الجهود نحو تحقيق الحل السياسي بقيادة وملكية سورية ومن دون تدخل خارجي، بما يتماشى مع القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين. ويحقق لسورية سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وأمن مواطنيها".

وأشارت المجموعة العربية إلى أنها تتابع "بقلق بالغ الأحداث التي شهدتها سوريا، وخاصة في محافظتي إدلب وحلب جراء الهجوم الذي قادته هيئة تحرير الشام جبهة النصرة المدرجة على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية، وقد أسفر هذا الهجوم عن خسارة مأساوية في أرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، كما أفضى لموجة نزوح كبيرة".

وأكدت أنها "تدين الهجوم الحالي وتشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب، وتؤكد المجموعة على ضرورة احترام سيادة ووحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وتشدد على أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أن الإرهابيين في سوريا يحصلون على الدعم من الولايات المتحدة وحلفائهم، مؤكدا إدانة موسكو للهجوم المنظم على حلب.

وشدد على أن "روسيا تدين الهجوم المنظم على حلب والذي شنه إرهابيو هيئة تحرير الشام الذين يسيطرون على إدلب"، مؤكدا أنه "خلال الهجوم تم القضاء على أكثر من 400 إرهابي وإصابة 600 آخرين والعدو سيهزم مهما كان الدعم المقدم له".

وكالات