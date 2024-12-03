بوتين يؤكد لإردوغان الدعم الروسي لسوريا في مواجهة العدوان الإرهابي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضرورة «الوقف الفوري للعدوان الإرهابي ضد الدولة السورية من قبل الجماعات المتطرفة».
وذكر الكرملين، في بيان، أنّ بوتين جدّد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، دعم بلاده الشامل «لجهود السلطات الشرعية لاستعادة الاستقرار والنظام الدستوري على كامل أراضي البلاد، وخصوصاً مع استخدام أنقرة لإمكانياتها المتوفرة في المنطقة».
وأعرب الجانبان عن «تأييدهما لتعزيز التعامل ضمن الإطار الثنائي وفي إطار عملية أستانا على حد سواء».
وأكد أردوغان، بدوره، دعم تركيا «لوحدة الأراضي السورية وبذلها جهوداً للتوصل إلى حل عادل ودائم في سوريا»، وفق بيان للرئاسة التركية.
كما أكد على أهمية «فتح مساحة أكبر للدبلوماسية في المنطقة، وضرورة انخراط النظام السوري في عملية الحل السياسي في هذه المرحلة».
وأوضح أردوغان أن المسألة الأكثر أهمية في سياق التطورات الأخيرة في سوريا هي ضرورة «عدم تعرض المدنيين للأذى»، مشدّداً على ضرورة ألّا تكون سوريا «مصدراً لمزيد من عدم الاستقرار».
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