اشتباكات بين قوات قسد والقوات السورية والرديفة في دير الزور شرق سوريا
أفاد مصدر ميداني ببدء تجمع لمسلحي "قسد" في منطقة المعامل شمال دير الزور بعد إفشال الجيش السوري لهجوم لهم على نقاطه في القرى السبع شمال دير الزور عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وأظهرت مشاهد مصورة اشتباكات في دير الزور دارت بين "قسد" والقوات السورية والحليفة ليلا وفجرا.
من جهته أكد مصدر عسكري سوري وقوع عشرات القتلى والجرحى بين صفوف الارهابيين في محيط بلدتي دير الزور وريف حماة الشمالي جراء الاشتباكات.
وأفادت صباح اليوم الثلاثاء بأن وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم شنه "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسـد" على بعض القرى بريف دير الزور الشمالي.
وفي وقت سابق اليوم قالت قناة "الميادين" إن "قوات الاحتلال الأمريكية أوعزت لمسلحي مجلس ديرالزور العسكري التابع لقسد للبدء بالهجوم على مواقع الجيش السوري في القرى السبع بريف دير الزور" بالتزامن مع الهجوم الذي نفذته "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى على حلب وريف إدلب وريف حماة.
كما أظهر مقطع فيديو للحظة دخول ثلاثة ألوية من مقاتلي "الفاطميون" مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي اليوم الثلاثاء وانضمت إلى جيش الشباب التابع للدفاع السوري المحلي للحفاظ على محور المقاومة السورية.
روسيا اليوم
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