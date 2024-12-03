وزيرا الدفاع في مصر ومالي يوقّعان اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين

وقّع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، ووزير الدفاع الوطني وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية مالي، الفريق أول ساديو كامارا، مذكّرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، على هامش زيارة الوزير المالي إلى القاهرة يوم الاثنين.

وقال المتحدث العسكري المصري إن صقر وكامارا ناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأشار المتحدّث إلى أن وزير الدفاع المصري شدّد على أهمية العلاقات المصرية المالية والتطلّع لتطوير هذه العلاقات بما يلبّي المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

يذكر أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّع وزيرا الدفاع في دولتي مصر وأنغولا، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع والتقنيات العسكرية، على هامش لقاء وزير الدفاع الأنغولي، جواو إرنيستو دوس سانتوس، نظيره المصري الفريق أول عبد المجيد صقر بالقاهرة.

كما وقّعت مصر ونيجيريا مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، في شهر آب/أغسطس الماضي، لتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب.