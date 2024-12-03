عبد الهادي: الإمارات زودت الدعم السريع بمسيرات

اتهم وزير الدفاع السوداني، ياسين عبد الهادي، الإمارات بأنها "ظلت تزود مليشيا الدعم السريع طوال فترة الحرب بمسيرات انتحارية واستراتيجية".

وقال ياسين، في تصريح صحافي من بورتسودان إلى جانب وزراء الخارجية والثقافة والإعلام، إن "المسيرات التى فشلت في استهداف قاعدة وادي سيدنا مؤخراً في أم درمان انطلقت من مطارات في دولة تشاد".

وكشف الوزير تورط عدد من دول الجوار بالمشاركة في الحرب ضد السودان، وأكد امتلاك بلاده الأدلة التي تثبت ذلك، معلناً الاحتفاظ بحق النشر في الوقت المناسب.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن ياسين تحرير محلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة واستعادتها من قوات "الدعم السريع"، بالإضافة إلى التقدم في عدد من المحاور في المنطقة.

وفي سياق متصل، طالبت الحكومة السودانية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بعقد جلسات مناقشة لمخالفات دولتي الإمارات وتشاد "القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية" و"المشاركة في الحرب على السودان".

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد علي الإعيسر، في تصريح صحافي، إنّ "ما تقوم به دولتا الإمارات وتشاد عمل إرهابي ضد الشعب السوداني لقتله وتدمير البنية التحتية للدولة السودانية".

وأضاف أن "القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين وكل الشعب السوداني هم يد واحدة وقادرون ومستعدون لصد هذا العدوان وحماية الأرض والعرض وتنظيف السودان من دنس المرتزقة والعملاء".

كما حذّر "كل القوى السياسية والمتعاونين مع المليشيا بأن ما يقومون به هو في الأساس ضد المواطن السوداني والوطن وهو مشروع خاسر".

وكالات

