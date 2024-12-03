تقدم للجيش باتجاه السفيرة في حلب.. وانهيار دراماتيكي للإرهابيين 

مع تعمق الجيش العربي السوري باتجاه ريف حلب الجنوبي حدث انهيار دراماتيكي للجماعات المسلحة على طريق خناصر - أثريا

ويعني تقدم الجيش باتجاه السفيرة ما أنه يعود سريعاً إلى عمق أرياف محافظة حلب.

وذكرت مصادر محلية في مدينة حلب إن مسلحين أوكران يتواجدون إلى جانب الجماعات المسلحة في أحياء بالمدينة.

وفي وقت سابق، من مساء الاثنين، أعلن الجيش العربي السوري استعادة السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في ريف محافظة حماة وسط سوريا.

ونجحت قوات "الجيش السوري في صد الهجوم الإرهابي وحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات الإرهابية وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيخ حديد".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية، "مقتل عشرات الإرهابيين، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة ضربات الطيران السوري - الروسي المشترك على تجمعاتهم وأرتالهم في أرياف حماة وإدلب، وتدمير عتادهم وآلياتهم".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقاً إلى محافظة حماة.



وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن مقتل نحو 100 مسلح، خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا على يد الجيش السوري بمساعدة القوات الجوية الروسية.

وقال أوليغ إيغناسيوك، نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، خلال مؤتمر صحفي: "على مدى الساعات الـ24 الماضية، تم تنفيذ هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين ومعداتهم ومعاقلهم ومستودعات الوقود ومواد التشحيم والذخيرة ومواقع المدفعية الميدانية ونقاط المراقبة التابعة لهم، وتم تحييد نحو 100 إرهابي".

وكالات