كشف مدير السورية للمخابز في حماة المهندس موفق العجمي لـ”أثر” عن توقف 3 مخابز خاصة عن الخدمة في كل من صوران وطيبة الإمام ومعردس، نتيجة النزوح، ما خلق أزمة خبز في المحافظة، لاسيما أن القانون لا يسمح ببيع أكثر من 1% من الخبز الحر غير المدعوم.

ولفت العجمي إلى أن الزمن اللازم لصنع كميات الإنتاج المتوجبة لا يكفي، بسبب تحويل كميات الأفران الخاصة المتوقفة في ريف حماة المهجر إلى المخابز الحكومية في حماة، مؤكداً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستتخذ حلولاً عاجلة حيال ذلك، علماً أن الإنتاج اليومي لجميع المخابز الحكومية العاملة في محافظة حماة يقدر بـ200 طن.

– مستعدون لدعم المخابز بالطحين:

بدوره، أكد مدير فرع مؤسسة وتصنيع الحبوب في حـماة المهندس وليد جاكيش لـ”أثر” أن الفرع مستعد لإمداد جميع مخابز المحافظة بمادة الطحين، وإمداد الأسر الوافدة -نتيجة الأوضاع الراهنة- إلى حماة.

– الدواء لم يتأثر:

في سياق متصل أكد رئيس فرع نقابة صيادلة حماة الدكتور بدري ألفا ل” أثر” أن الدواء متوفر في مستودعات المحافظة، ولا يوجد أي تأثر حالياً بسبب الأوضاع الراهنة في حلب، علماً أن حـماة تستجر نحو ثلثي حاجتها من الدواء من حلب.

جدير بالذكر أن كثير من أهالي حـماة وإثر حالة الذعر بدؤوا بشراء أكثر من حاجتهم من الخبز والدواء والغذاء، لاسيما السكر والرز والبرغل وغيرها.

يشار إلى أن الجيش السوري استعاد السيطرة على معردس بريف حماة الشمالي بحسب ما أكد مراسل “أثر برس”، في حين أكدت وزارة الدفاع في بيانها الأخير أن “وحدات الجيش السوري العاملة على اتجاه ريف حـماة الشمالي عززت خطواتها الدفاعية وتتصدى للتنظيمات الإرهابية وتمنعها من تحقيق أي خرق”.

أيمن الفاعل – أثر برس