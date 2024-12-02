مصرع عشرات الإرهابيين في أرياف حماة وإدلب

02-12-2024

مصرع عشرات الإرهابيين في أرياف حماة وإدلب

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم أن الطيران السوري الروسي المشترك قضى على عشرات الإرهابيين في أرياف حماة وإدلب.

وقال المصدر: "مقتل عشرات الإرهابيين خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة ضربات الطيران السوري الروسي المشترك على تجمعاتهم وأرتالهم في أرياف حماة وإدلب وتدمير عتادهم وآلياتهم".

وأكدت مصادر لإذاعة "شام إف إم" أن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يدمر بغارات جوية أحد المقرات القيادية التابعة لميليشيا هيئة تحرير الشام "تنظيم القاعدة"، على الأطراف الغربية لمدينة إدلب مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم أحدهم قيادي من جنسية عربية".

كما ذكر مصدر عسكري في بيان منفصل بوقت سابق من اليوم أن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، وجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي، موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم".

المصدر: RT

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