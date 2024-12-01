الأسد لعراقتشي: سوريا ماضية في محاربة الإرهاب بقوة على كامل أراضيها

أكد الرئيس الأسد، اليوم الأحد، أنّ بلاده دولةً وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها.

وشدّد الأسد، خلال استقباله، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّ مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها.

ورأى أنّ زيارة عراقتشي إلى سوريا في ظل الوضع الحساس الحالي ذات مغزى كبير وتحتوي على رسالة دعم إيراني إلى جانب دول محور المقاومة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنّها جديرة بالتقدير.

وتحدث الأسد عن أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها، مشيداً بالمواقف المسؤولة لإيران في دعم استقرار وأمن دول المنطقة، وخاصة سوريا، ضد ما وصفها بـ "ظاهرة الإرهاب الشريرة"، ومثمناً دعم حكومة وشعب إيران لبلاده.

وقال الأسد إنّه "لا بد من بذل جهود مسؤولة وشاملة من كافة دول المنطقة للقضاء على الإرهاب، الذي لا يمارسه إلا أعداء الدول الإسلامية وخاصة الكيان الصهيوني الذي يستفيد منه"، مشيراً إلى أنّ "الشعب السوري مصمم على اجتثاث الإرهاب أكثر من أي وقت مضى"

من جهته، أعلن عراقتشي استعداد بلاده التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية، مشدداً على موقف طهران الثابت في تقديم الدعم الشامل للحكومة والشعب والجيش السوري لمحاربة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف، خلال لقائه الأسد، أنّ الدعم الشامل الإيراني لسوريا حكومة وشعباً ومقاومةً مستمر لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي والجماعات الإرهابية، معتبراً أنّ هذا النهج الاستراتيجي يتماشى مع حماية الاستقرار في سوريا والأمن في المنطقة.

وأوضح أنّ التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية هو جزء من مؤامرة الأعداء في ضرب استقرار وأمن المنطقة، ومؤشر على اصطفاف الأهداف الشريرة للإرهابيين مع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال في استمرار إشاعة الحرب والانفلات الأمني ​​في المنطقة وتعويض فشل الصهاينة في مواجهة جبهة المقاومة.

وأعرب عراقتشي عن ثقته بأنه "مثلما انتصرت سوريا على الإرهاب في السابق فإنها ستنجح في هذا الأمر حاليا وسنهزم الجماعات الإرهابي"، مشيراً إلى أنّ "سوريا واجهت سابقاً ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم وهي قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه".

ووصل عراقتشي في وقتٍ سابق إلى دمشق، في وقتٍ يشنّ فيه الجيش السوري عمليات ضد الجماعات الإرهابية للتصدي لهجماتها في مناطق في محافظات حلب وإدلب وحماة.