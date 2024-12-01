الجيش يتقدم في العملية الهجومية في ريف حماة

يتقدم الجيش العربي السوري سريعاً في العملية الهجومية ضد الجماعات المسلحة، واستعاد تقريباً كافة قرى ريف حماة.

ويحاول الجيش تأمين طريق أثريا - خناصر - السفيرة في ريف حلب الجنوبي، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة تمنع دخول المواد الغذائية أو خروج المدنيين من منطقة السفيرة.

كذلك استهدف سلاح الجو السوري والروسي نقاطاً للمسلحين في ريف حلب الغربي وطرق إمداداتهم، بالإضافة إلى تنفيذهما قصفاً مركزاً على مواقع المسلحين في إدلب.

في المقابل، أكدت مصادر إعلامية أنّ الفصائل المسلحة تدخل عدد من أحياء بلدة تل رفعت شمالي حلب وسط اشتباكات مع "قسد"، وأنّ الأخيرة تدفع بتعزيزات في اتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي في منبج وريفها تحسباً لهجمات متوقعة للفصائل المسلحة عليها.

وذكرت المصادر أنّ محطة "تل تمر" للكهرباء الواقعة تحت سيطرة "قسد" في ريف الحسكة، خرجت عن الخدمة نتيجة تضررها بالقصف المدفعي التركي المتواصل على المنطقة.

ووعد رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد الجلالي، بتحرير كامل التراب السوري، مع تأكيده على أن الجيش السوري يقوم بدعم من كل الفعاليات الحكومية الآن بالتصدي للعدوان والبدء بمرحلة جديد.

وعقب جلسة استثنائية للمجلس لبحث واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل تطورات الأوضاع الميدانية الراهنة، أكد الجلالي على أن الحكومة تقف جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة لمعالجة التداعيات التي حدثت نتيجة الهجوم الإرهابي واستهداف المدنيين في حلب وريفها.

تركيا تدعم وتجهز فصائل في الشمال يقابله دعم عربي مهم لسوريا

بدوره، أكد النائب السابق في مجلس الشعب السوري، مهند الحاج علي، أنّ هناك دعم عربي مهم لسوريا لأول مرة منذ 2011، في المقابل "لم نر مواقف أممية لفك الحصار عن المدنيين في حلب".



