حول وضع الإتصالات في حلب
صرح مدير السورية للاتصالات، غسان عكاش:
- نعمل على تقديم خدمات الاتصالات في حلب دون انقطاع، ولا صحة لما يتم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطع الاتصالات عن المدينة.
- المجموعات الإرهابية أفقدتنا التواصل مع المراكز في حلب، ونحن على تواصل مع الموظفين في المدينة.
- يوجد مخزون جيد من الوقود للحفاظ على بقاء التجهيزات تعمل، مما يؤكد استمرار تقديم الخدمات حتى في حال عدم تواجد الموظفين، حيث أن المقاسم آلية والأعمال مؤتمتة.
- الموظفون غير قادرين على الوصول بشكل دائم إلى المقاسم بسبب الأوضاع الحالية في حلب، وقد حدث تخريب لبعض المقاسم.
- هناك أماكن فقدت الاتصالات بشكل مؤقت، وتمت إعادة الاتصالات إليها بعد إصلاح العطل الحاصل.
- حتى الآن قادرون على تقديم الخدمات، ونحن بحاجة إلى تأمين الكهرباء بشكل دائم لاستمرار عمل المراكز، إضافة إلى تأمين المحروقات. مخزون المحروقات في بعض المقاسم يكفي لمدة 15 يوماً كحد أقصى في حال انقطاع الكهرباء.
- شبكة الهاتف السورية محمية، ولغاية الآن لم يتمكن أحد من اختراقها.
شام ف م
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