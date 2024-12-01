الطيران السوري- الروسي يستهدف المسلحين جنوب إدلب وفي سهل الغاب
شن الطيران الحربي السوري- الروسي غارات على محاور جنوب شرقي إدلب وجنوب إدلب وسهل الغاب مستهدفا تحركات الجماعات المسلحة وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم.
وكشفت الصحيفة عن استهداف مقر قيادي مركزي لـ"جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) يرجح أن زعيمها المعروف بـ "أبو محمد الجولاني'' كان بداخله.
واستهدفت غارات عنيفة للطيران السوري الروسي خطوط إمداد "النصرة" في محيط سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا.
وكانت القيادة العامة للجيش العربي السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.
ووصلت تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى النقاط المتقدمة في ريف حماة.
جدير بالذكر أن الجيش العربي السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.
وكالات
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