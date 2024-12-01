الاحتلال يقصف منزلاً يؤوي أكثر من 100 نازح في تل الزعتر

01-12-2024

الاحتلال يقصف منزلاً يؤوي أكثر من 100 نازح في تل الزعتر

أعلن الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 40 فلسطينياً استشهدوا، السبت، في قصف للاحتلال إسرائيلي طال منزلاً يؤوي أكثر من 100 نازح في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة.

وأضاف أن عدداً كبيراً من الشهداء ما زال تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود طواقم للدفاع المدني والأطباء في شمال قطاع غزة.

وتابع أنّ الأمر نفسه يسري في جباليا ومشروع بيت لاهيا حيث يرقد عشرات الشهداء تحت ركام منازلهم منذ يومين.

وارتقى شهيد وسجلت إصابات في قصف الاحتلال منزلاً يسكنه نازحون بالقرب من مجمع الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة.

ويأتي ذلك فيما يواصل "جيش" الاحتلال تكثيف قصفه للمنازل المأهولة بالسكان شمالي القطاع.

و في غزة استشهد الصحفي في "قناة الأقصى"، ممدوح قنيطة، بقصف من مسيرة إسرائيلية خلال وجوده في مستشفى المعمداني.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحافيين منذ بداية العدوان على القطاع إلى 191، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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