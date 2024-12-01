جيش الاحتلال يقر بمقتل قائد فصيل في شمالي قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال عن مقتل قائد فصيل في "كتيبة الهندسة 601" خلال معركة شمال قطاع غزة.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إنّه في الحادثة نفسها التي قتل فيها الجندي في شمال قطاع غزة أصيب أيضاً جندي بجروح خطيرة، كما أصيب جندي إضافي بجروح خطيرة في جنوب القطاع.

وأُصيب جندي ثالث أيضاً بجروح خطيرة في الشمال خلال نشاط عملياتي.

وعلى الرغم من الاعتراف بالقتيل الإسرائيلي، فإن "الجيش" الإسرائيلي يتعمّد إخفاء خسائره ولا يعلن منها إلا القليل، إلا أن ما توثقه فيديوهات المقاومة يثبت أن الاحتلال يتكبّد خسائر فادحة على مختلف الجبهات.

