اجتماع أمني عراقي لتعزيز الجهد الاستخباري عند الحدود

ترأس رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، يوم السبت، اجتماعاً أمنياً موسّعاً في مقر قيادة القوات البرية.

وكان الاجتماع بحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ورئيس دائرة الإسناد الهندسي في وزارة الدفاع وعدد من القادة والضباط.

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة انفتاح القطعات الأمنية وتقييم القواطع والجهد الاستخباري، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الاستخباري عند الحدود العراقية المشتركة مع جميع دول الجوار، والتنسيق في مجال العمل الأمني المشترك ومجابهة التحديات ووضع الخطط ومراجعتها حسب الأسبقيات.

كما ناقش المجتمعون آخر العمليات التي نفذتها القوات الأمنية والضربات الناجحة التي وجهت لقيادات وعناصر عصابات "داعش"، بالإضافة إلى إدامة زخم الجهود الأمنية.

كما تم بحث استعداد القطعات الأمنية وبناء قدراتها لمختلف صنوف وتشكيلات القوات الأمنية.

وشهد الاجتماع مجموعة من النقاشات من قبل الحاضرين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.