اجتماع أمني عراقي لتعزيز الجهد الاستخباري عند الحدود

01-12-2024

اجتماع أمني عراقي لتعزيز الجهد الاستخباري عند الحدود

ترأس رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، يوم السبت، اجتماعاً أمنياً موسّعاً في مقر قيادة القوات البرية.

وكان الاجتماع بحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ورئيس دائرة الإسناد الهندسي في وزارة الدفاع وعدد من القادة والضباط. 

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة انفتاح القطعات الأمنية وتقييم القواطع والجهد الاستخباري، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الاستخباري عند الحدود العراقية المشتركة مع جميع دول الجوار، والتنسيق في مجال العمل الأمني المشترك ومجابهة التحديات ووضع الخطط ومراجعتها حسب الأسبقيات.

كما ناقش المجتمعون آخر العمليات التي نفذتها القوات الأمنية والضربات الناجحة التي وجهت لقيادات وعناصر عصابات "داعش"، بالإضافة إلى إدامة زخم الجهود الأمنية.

كما تم بحث استعداد القطعات الأمنية وبناء قدراتها لمختلف صنوف وتشكيلات القوات الأمنية.

وشهد الاجتماع مجموعة من النقاشات من قبل الحاضرين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...