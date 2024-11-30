الجيش يعيد الانتشار والمسلحون يفرضون حظر تجوال على السكان

30-11-2024

الجيش يعيد الانتشار والمسلحون يفرضون حظر تجوال على السكان

عم هدوء حذر عدة محاور في مدينة حلب ولا سيما بعد دخول الجماعات المسلحة إلى الأحياء الغربية للمدينة،إضافة إلى استمرار الطيران الحربي باستهداف المسلحين.

وانتشىرت "الجماعات الإرهابية المسلحة في نحو 60% من مساحة حلب"، مردفاً أنّهم "يفرضون حظراً للتجوال على السكان في مناطق انتشارهم حتى إشعارٍ آخر".

وأعاد "الجيش العربي السوري الانتشار في اتجاه مطار حلب للحفاظ على المدينة من الدمار"، مردفاً أنّ الطائرات الحربية السورية تستهدف مواقع ونقاط تحرك للمسلحين غرب مدينة حلب.

وفي ريف حلب الشمالي، أخلى أهالي بلدتي نبل والزهراء البلدتين، فيما دخلت قوات "قسد" إليهما.

يُذكر أنّ الجماعات المسلحة تمكّنت من الدخول والسيطرة على أحياء في مدينة حلب، وقامت وحدات الجيش السوري بإعادة الانتشار نحو مطار حلب الدولي، لمنع تدمير المدينة، فيما تقوم طائرات الجيش باستهداف تجمعات المسلحين في المدينة وريفها.

 

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