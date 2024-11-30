الكرملين: الأحداث في حلب اعتداء على سيادة سوريا

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، الوضع في مدينة حلب بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدا أن روسيا تعمل على إرساء النظام في المنطقة.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين وصف الوضع الذي يتكشف الآن في سوريا: "فيما يخص الوضع في حلب، فهو بالطبع تعد على السيادة السورية في هذه المنطقة، وندعو الحكومة السورية إلى استعادة النظام بسرعة في هذه المنطقة واستعادة النظام الدستوري".

وأفادت وزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري استهدفت تجمعات للإرهابيين غرب مدينة حلب.

ونفذت طائرات تابعة للجيش السوري، سلسلة من الضربات ضد إرهابيي "جبهة النصرة"، الذين شنوا هجوما من إدلب في غرب محافظة حلب.

وفي وقت سابق من يوم أول أمس الأربعاء، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.

وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش رد على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب، وكبدّت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية.