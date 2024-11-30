إسرائيل تجدد حظر عودة سكان 60 بلدة لبنانية

أصدر جيش العدو الإسرائيلي اليوم السبت، تحذيراته مجددا لسكان بلدات جنوب لبنان بعدم العودة إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.

وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان: "حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وتابع: "يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

ويوم أمس الجمعة، شن جيش العدو الإسرائيلي هجمات على مواقع في جنوب لبنان، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مدينة بنت جبيل، وذلك رغم دخول اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ الأربعاء.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقال الجيش اللبناني، يوم الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".